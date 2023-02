Reforma do gramado da Arena Castelão entra na reta final; veja imagens

A reforma do gramado da Arena Castelão entra em reta final. Iniciada em novembro de 2022, a obra tem previsão para ser concluída no início de março. Nesta semana, foram feitos testes para medir a capacidade de tração e a verificação da resistência do campo ao arranque dos atletas durante os jogos.

Uma análise da compactação da área de jogo também foi realizada. O acompanhamento dessa área é importante, pois contribui para a drenagem do campo e para o enraizamento da grama. Isso ajuda a evitar contusões nos atletas devido ao impacto do solo.

Além disso, há a medição de corte, que também é realizada periodicamente. A grama plantada em dezembro do ano passado. Superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira explicou:

“Com todo o trabalho que vem sendo feito tem como resultado um gramado em perfeitas condições. A previsão é que semana que vem, entre quinta e sexta-feira, ele comece a ser demarcado”, disse.

O novo gramado da Arena Castelão, que é do tipo Bermuda Celebration, já foi podado duas vezes e passou a ser aparado duas vezes por semana.

Áreas de circulação, cabines e halls dos elevadores estão sendo pintados. Luminárias revisadas e substituídas, além dos telões que coram consertados e a fachada do espaço também passa por manutenção. Há também reforma nos banheiros e outros pontos.

"A Arena está passando por outras intervenções como a recuperação do placar, dos banheiros, os locais dos vestiários para que os atletas sintam-se bem tratados e toda a iluminação do estacionamento. O intuito é deixar o Castelão pronto para receber as séries A e B, Copa do Nordeste e a final do Campeonato Cearense", detalhou Quintino Vieira.

O primeiro jogo no estádio após a reforma será o duelo de volta entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, no dia 2 de março.

Legenda: Arena Castelão passa por reformas. Foto: Divulgação/SOP

Legenda: Gramado será entregue em março. Foto: Eudes Brasil/Ascom Secop

Legenda: Reforma do gramado da Arena Castelão entra em reta final. Foto: Eudes Brasil/Ascom SOP