Fortaleza pode ser uma das sedes das Copa do Mundo feminina de 2027; Entenda

A cidade de Fortaleza foi uma das 10 capitais brasileiras convidadas para ser uma das sedes da Copa do Mundo feminina de 2027, mas isso só será possível caso o Brasil vença a disputa para sediar o Mundial. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou ainda que tem dois meses para viabilizar as informações e entregar o documento final.

A visita da equipe de avaliação da Fifa no estádio está prevista para o início de 2024 e a escolha do país sede está marcada para o dia 18 de maio de 2024. Até o momento, a CBF aguarda a resposta do prefeito de Fortaleza, José Sarto. O documento com o convite foi enviado no dia 28 de agosto.

No Mundial de 2027, 10 sedes serão escolhidas para sediar o torneio. Natal (Rio Grande do Norte) e Coritiba (Paraná) ficaram de fora das cidades escolhidas.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto