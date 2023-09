Com Castelão no radar da Seleção, Danilo afirma: 'devemos jogar mais vezes no Norte e Nordeste'

Em preparação para iniciar a caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026, o Brasil treinou pela primeira vez sob o comando de Fernando Diniz. Nesta sexta-feira (8), a Seleção Brasileira estreia nas Eliminatórias contra a Bolívia, às 21h45, no Estádio Mangueirão, em Belém/PA, com transmissão da Verdinha FM 92,5.

Retornando à capital paraense após 12 anos, o time brasileiro deve levar mais de 50 mil pessoas ao palco do duelo, fato comemorado pelo lateral-direito Danilo, que esteve presente na última passagem do Brasil pela cidade.

"É muito satisfatório estar aqui. Fiz parte do Superclássico das Américas em 2011, estava começando minha trajetória na Seleção Brasileira. Me lembro que foi uma festa incrível. Parou de tocar o hino e ele continuou à capela. Voltar aqui é uma coisa muito legal. Ter a porta do hotel sempre cheia, gritando os nomes dos jogadores. As pessoas emocionadas vendo a seleção de perto motiva muito a gente", disse.

"É importante jogar ainda mais vezes dentro do nosso País, perto da nossa gente. Aumentar essa sinergia com o povo brasileiro, porque isso sempre foi uma marca. É um pouco da nossa missão, resgatar essa identificação com o nosso povo. O brasileiro é um povo que tem muitos desafios diariamente e o futebol sempre foi uma válvula de escape", completou.

Nesse processo de resgate da paixão do povo brasileiro por sua Seleção, a CBF planeja realizar jogos em todas as regiões do País durante a campanha nas Eliminatórias, como foi revelado pelo próprio Danilo.

"Acho que podemos jogar e devemos jogar mais vezes no Norte e Nordeste, onde tiver gente para nos empurrar. Se o gramado estiver bom, está ótimo", afirmou.

CASTELÃO VIVE EXPECTATIVA

Prestes a completar 50 anos, o Castelão vive a expectativa de receber um jogo da Seleção Brasileira de "presente". O Governo do Estado e a Federação Cearense de Futebol estão trabalhando para que o estádio receba uma partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em novembro. Um dos principais empecilhos pode ser a situação do gramado, que enfrenta uma alta carga de jogos dos principais times cearenses. No entanto, após uma nova vistoria da Conmebol, o campo de jogo apresentou melhorias e volta a ser enxergado com bons olhos.

Legenda: A Seleção Brasileira fez jogos marcantes no Castelão, entre eles o confronto das quartas de final da Copa de 2014 contra a Colômbia Foto: CID BARBOSA/ AGENCIA DIARIO

O último jogo da Seleção Brasileira na Arena Castelão aconteceu em outubro de 2015, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Na ocasião, o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 1, com gols de Willian (duas vezes) e Ricardo Oliveira. O estádio foi palco de jogos importantes do Brasil na Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014.

BRASIL x ARGENTINA

De acordo com a tabela das eliminatórias da Copa do Mundo, o jogo previsto para o Brasil em novembro como mandante será diante da Argentina, atual campeã do mundo, pela 6ª rodada.