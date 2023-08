Conmebol sinaliza liberação do Castelão para jogo do Fortaleza; veja o que foi avaliado

A Conmebol ainda não confirmou oficialmente, mas já sinalizou aos órgãos responsáveis que o Castelão vai receber jogo entre Fortaleza e América-MG, pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Em nova visita, realizada nesta sexta-feira (25), representantes da entidade internacional notaram melhorias no campo de jogo do equipamento.

O Diário do Nordeste apurou que as principais melhorias de gramado, levadas em conta pela Conmebol, foram a densidade do campo (mais volume de folhas por metro quadrado), principalmente no setor norte (à esquerda do setor premium), e melhoria na coloração das últimas duas faixas também do lado norte, que estava amarelada por ser o espaço que recebe menos raios solares.

Em nota, a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) informou que novos testes de tração, umidade, altura da folhagem, temperatura, compactação e tamanho da raiz, além da checagem dos métodos e equipamentos foram utilizados na manutenção do campo. O trabalho de tem sido intensificado com o intervalo de 11 dias sem jogos e segue um cronograma diário que inclui adubação, cortes e correções no gramado.

O campo de jogo do Castelão respondeu bem ao trabalho realizado e o relatório enviado pelo técnico da Conmebol vai gerar a liberação oficial.

O Fortaleza, no entanto, só pode abrir o check-in para sócios-torcedores quando a Conmebol retirar o asterisco do estádio que consta na tabela. A oficialização por parte da entidade sul-americana deve ocorrer até domingo (27).