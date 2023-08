Após nova vistoria da Conmebol, Castelão deve ser liberado para jogo do Fortaleza até domingo

A Conmebol fez uma nova vistoria no gramado da Arena Castelão nesta sexta-feira (25). Até domingo, a entidade deve anunciar a liberação da praça esportiva para o segundo jogo entre Fortaleza e América-MG, válido pelas quartas de final da Sul-Americana. O novo relatório deve ser encaminhado neste sábado para a Federação Cearense de Futebol e para o Tricolor do Pici.

“Até amanhã, deve estar chegando um novo relatório. E acredito que no mesmo dia ou no máximo até domingo a Conmebol deve estar tomando uma decisão sobre isso”, disse Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

O dirigente explicou ainda que a vistoria desta sexta é uma continuação da ocorrida na semana passada. A Conmebol verificou se o gramado respondeu às orientações repassadas aos agrônomos responsáveis por cuidar do local.

“Deu para perceber uma grande melhora. Foi elogiado. Não é um tapete. Mas garanto que está melhor do que o gramado do jogo contra o América, no Independência. Não vejo razão para que seja vedado o jogo no Castelão. Agora é realmente aguardar esse relatório e a decisão do Depto de Competições da Conmebol”, completou.