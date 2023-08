Nesse episódio do FortalezaCast você vai conferir quais as estratégias usadas pelo Leão para estreitar a comunicação com o torcedor. Nesse bate-papo, Brenno Rebouças e Alexandre Mota recebem o Bruno Oliveira, Gerente de Marketing do Leão, para comentar sobre, entre tantas possibilidades, a força das redes sociais.

