MP-CE entrega parecer para retiradas de cadeiras do Castelão, mas Sesporte não confirma datas

O Ministério Público do Ceará (MP-CE) entregou um parecer favorável para a retirada das cadeiras dos setores inferiores norte e sul da Arena Castelão. De acordo com o MP, a medida foi tomada em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Governo do Estado, órgãos responsáveis pela segurança do local e Ceará e Fortaleza, como explica Edvando Dantas, promotor e coordenador do NUDTOR (Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor).

"O processo tramitou no Ministério Público. A iniciativa é dos clubes e nós, do Ministério Público, deixamos bem claro que concordamos com a iniciativa (da retirada das cadeiras), desde que se cumpram as determinações do Corpo de Bombeiros. Como nós recebemos o laudo dos Bombeiros, colocando as exigências, a gente já emitiu o nosso parecer final favorável a retirada das cadeiras. Esse parecer já está nas mãos do Secretário de Esportes há cerca de 20 dias. Agora, a execução da obra é com eles. É aguardar que o secretário se manifeste, junto com os clubes nesta parada agora", disse.

A expectativa era de que 5900 cadeiras fossem retiradas de cada setor ainda neste mês de setembro, durante a pausa para a Data-FIFA. No entanto, a Secretaria do Esporte não confirma a data da execução da obra. Em nota, a Sesporte afirma que o cronograma para a retirada será disponibilizado em breve. Veja a nota:

"A Secretaria do Esporte (Sesporte) informa que a adaptação do setor das organizadas está dentro de um estudo, e em breve será repassado um cronograma da retirada das cadeiras".

A retirada das cadeiras é uma medida que visa melhorar a segurança no local, que também tem muitas cadeiras quebradas durante as partidas. O processo é uma forma de adaptação na busca para melhorar a segurança e reduzir a violência no estádio.