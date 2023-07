Ministério Público quer setores inferiores do Castelão sem cadeiras para torcidas organizadas

A Arena Castelão voltará ao centro do debate do público esportista. Após seguidas polêmicas com as condições do gramado, agora é a vez das arquibancadas entrarem na discussão. O Ministério Público do Ceará (MP-CE) quer que as cadeiras dos setores inferiores norte e sul da Arena Castelão sejam retiradas para receberem as torcidas organizadas. Segundo o MP, a ação foi alinhada com Corpo de Bombeiros, Governo do Estado e demais órgãos responsáveis pela segurança no local. A mudança já deve ocorrer em setembro. Serão retiradas 5.900 cadeiras de cada setor.

“É alinhado com o Estado do Ceará, com o Corpo de Bombeiros. É uma decisão madura. Vamos tirar essas torcidas organizadas do anel superior e vamos deixar no anel inferior, onde não vai ter cadeira. Vai ser o cimento com aqueles barramentos, para facilitar o movimento natural. Essa retirada de cadeiras já é uma evolução em alguns estádios da Europa, aqui no Brasil também. É um processo de adaptação. As TOs levam bateria, instrumentos, fazem todo tipo de festa... E as cadeiras não aguentam. Com isso vai evitar prejuízos para o Estado, para os clubes, que as cadeiras sejam quebradas e arremessadas. Vai facilitar o controle da polícia. A expectativa é muito positiva para garantir a segurança do estádio”, explica Edvando Dantas, promotor e coordenador do NUDTOR (Núcleo de Desporto e Defesa do Torcedor).

O coordenador explica que a demanda também vem das torcidas organizadas de Ceará e Fortaleza, que foram ouvidas por ele.

“Eles entenderam a necessidade, eles gostaram da ideia. Foi ideia aceita por eles também. Embora não tenham deliberado, pois não têm poder sobre isso. Fui uma espécie de porta-voz, em comunicação nas reuniões. Ouvindo eles é que a gente conseguiu decidiu descer essas torcidas. Disseram: ‘Doutor, a gente se machuca, as cadeiras são muito próximas das outras, a gente quer fazer festa’ e não conseguem, terminam quebrando a cadeira. Isso é o pleito que eles reclamavam muito, mas que agora vai resolver”, revelou.

Mudança definitiva

A ideia é que a mudança seja feita ainda em 2023. O coordenador diz ainda que a medida visa melhorar a segurança no local, que também tem muitas cadeiras quebradas durante as partidas.

“É evitar quebradeira geral. Vai ajudar essas torcidas do mesmo clube, que não se entendem. Além de prevenir esses atritos, esses confrontos. E em complemento, solicitei para a Secretaria de Esporte para que eles adquiram dois instrumentos de captação de vasilhame de vidro, um no acesso do estacionamento pela Alberto Craveiro e outro pela Paulino Rocha”, disse.

Sobre a possível efetividade da medida, o representante do Ministério Público afirma que é um processo de adaptação na busca de melhorar a segurança e reduzir a violência na Arena Castelão.

"Não temos uma bola de cristal que isso vá dar certo, mas é uma medida que estamos adaptando. A gente tem que estar sempre preparado para mudar as coisas, se for preciso. A gente está apenas se adaptando à uma realidade de violência que a gente está tentando minimizar o quanto pode", finalizou.

A Secretaria de Esportes disse que é algo ainda em andamento e que não vai se manifestar agora.