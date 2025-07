Matheus Pereira proteja volta por cima no Brasileirão com vitória no Clássico-Rei

O meio-campista do Fortaleza, Matheus Pereira, terá a oportunidade de conhecer o Clássico-Rei de perto pela primeira vez. O atleta, recém-chegado no grupo, estreou com a camisa tricolor na partida contra o Bahia, no qual marcou o único gol do Leão no jogo pela Copa do Nordeste.

Durante a coletiva de imprensa nesta sexta-feira (11), o atleta enfatizou saber que a vitória em cima do principal rival será crucial para a volta por cima no Brasileirão. O confronto retorna a Série A após dois anos.

"Estamos trabalhando o máximo possível, para conseguir conquistar os três pontos e começar a nossa a nossa volta por cima no Brasileiro", frisou.

Estreante no Clássico e na Arena Castelão, Matheus já fala do jogo com responsabilidade e expectativas, principalmente após a eliminação da Copa do Nordeste contra o Bahia na última quarta-feira (9).

"A expectativa é a mais alta possível. Sabemos da da importância do clássico, o quanto é importante esse jogo para a gente. Então, estamos trabalhando, depois de tudo que passou nesse último jogo", relembrou.

O Clássico-Rei acontecerá neste domingo (13), às 20h30, na Arena Castelão. Você acompanha o jogo pela Verdinha FM, 92.5, e o Tempo Real no Diário do Nordeste.