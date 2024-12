Marcelo Vilar lamenta derrota do Ferroviário para o Floresta: 'não era o que a gente esperava'

O Ferroviário foi derrotado pelo Floresta por 2 a 0 e viu diminuir as chances de conquistar o título da Taça Fares Lopes 2024. Técnico do Tubarão da Barra, Marcelo Vilar avaliou o desempenho do time. Para ele, a equipe perdeu muitas chances de gols mas acredita no potencial do time.

"Não era o que a gente esperava até pelo que o time rendeu em campo. Acredito que o Floresta usou uma forma de jogar reativa, se defendeu bem, contou com a nossa incompetência, de certa forma, de não ter feito os gols nas oportunidades que criamos. Soube sofrer e contou também com as nossas duas falhas nos dois gols que a gente tomou", avaliou o treinador.

"A gente não poderia ter falhado. Fomos nós. Agora temos mais um jogo, terminou apenas o primeiro tempo da decisão. Ficou mais difícil, mas nós acreditamos no nosso potencial para buscar o resultado na segunda partida", completou Vilar em coletiva de imprensa.

Para conquistar o título, o Ferroviário precisa vencer por três gols de diferença o próximo confronto. Caso consiga ganhar por dois gols, a disputa do título da Fares Lopes vai para os pênaltis. O jogo decisivo será neste sábado (7), a partir das 16h, no Estádio Presidente Vargas.