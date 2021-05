Marcelo Paz diz estar 'plenamente aberto' a técnico estrangeiro no Fortaleza; anúncio está próximo

A busca por um novo comandante segue movimentando os bastidores do Fortaleza Esporte Clube. Após a demissão de Enderson Moreira, no dia 25 de abril, a diretoria do Tricolor do Pici está atenta ao mercado e trabalhando para fechar com o novo treinador. Nesta segunda-feira (3), em entrevista à Rádio Jovem Pan News, o presidente Marcelo Paz afirmou que o anúncio está perto e que o técnico trará características do futebol moderno.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Avançamos muito e esperamos muito em breve anunciar um nome que tenha as características do futebol moderno, de um treinador que jogue para cima, que goste da bola, que agrida o adversário, mas que tenha equilíbrio."

Um dos nomes cotados para assumir o Fortaleza, Fernando Diniz não chegou a um acordo com o clube. Após isso, Marcelo Paz decidiu buscar o novo comandante do Tricolor no mercado sul-americano e europeu. Ariel Holán, ex-Santos, é um dos monitorados pela diretoria, que garante estar aberta a trabalhar com um técnico estrangeiro.

"As duas possibilidades existem. Estamos plenamente abertos para trabalhar com técnico estrangeiro. Entendemos que o mercado estrangeiro é um mercado de qualidade e eu mesmo tenho conversado com pessoas ligadas ao futebol estrangeiro, sul-americano, futebol português. Uma semana de muito aprendizado, de saber como essas pessoas trabalham, cultura tática, métodos. A gente entende que o mercado estrangeiro é uma ótima oportunidade de qualificar o trabalho do Fortaleza."

Pedido de paciência

Sendo dirigio interinamente pelo auxíliar fixo do clube, Léo Porto, o Fortaleza concluiu, na última sexta-feira (30), uma semana últi sem técnico. A demora pelo anúncio tem gerado reações adversas nos torcedores do Leão. Antes de finalizar a entrevista, o presidente pediu paciência ao torcedor e reafirmou que o anúncio será feito em breve.

"Peço um pouco de paciência ao torcedor, que sempre só ajuda o Fortaleza, e estamos trabalhando para muito em breve poder divulgar."