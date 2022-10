Marcelo Negrão avalia estreia do Rede Cuca na Superliga como positiva: 'orgulhoso do time'

O Rede Cuca estreou de cabeça erguida na Superliga de vôlei masculino. O time cearense foi derrotado pelo Sada Cruzeiro, atual campeão do torneio, por 3 sets a 0 (21-25, 20-25 e.15-25). O duelo ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate, nesta sexta-feira (21), com a presença de mais de 5 mil pessoas. O técnico Marcelo Negrão avaliou positivamente a atuação do grupo.

Marcelo Negrão Técnico do Rede Cuca O time está de parabéns. Os garotos deram o melhor. A gente sempre pede, que aqui dentro de quadra, você tem que deixar a sua vida, sua alma e seu coração aqui dentro. E hoje os meninos estão de parabéns. É lógico que é o começo, a primeira partida. Jogamos nada mais nada menos contra a equipe campeã do mundo. Então, muita coisa está por vir. Foi um parâmetro muito bom para a gente dar prosseguimento na temporada. Eu estou muito orgulhoso do time.

O Rede Cuca é o primeiro time cearense a disputar a elite do vôlei nacional. Em 2022, é o único representante do Norte/Nordeste no torneio. A equipe volta a jogar no dia 27 de outubro, contra o Vôlei Renata Campinas. A partida será no Ginásio Paulo Sarasate, às 21h30 (hora de Brasília). Veja a tabela de jogos.

