Rede Cuca x Cruzeiro pela Superliga de vôlei: veja horário e onde assistir

É hoje! O Rede Cuca entra em quadra nesta sexta-feira (21) para a estreia na Superliga de vôlei masculino 2022/2023. O time será o primeiro do Ceará a disputar o torneio e o único da região Norte/Nordeste a disputar esta edição do torneio. O primeiro duelo será contra o Cruzeiro, atual campeão do torneio, no Ginásio Paulo Sarasate.

REDE CUCA

O Rede Cuca subiu para a Superliga após o Funvic/Natal perder a vaga por questões de fairplay financeiro. Como a equipe conquistou o 3º lugar na Superliga B, recebeu o convite da CBV para disputar o torneio. Veja tabela de jogos.

Para começar a nova fase no vôlei nacional, o time trouxe um reforço de peso: o técnico Marcelo Negrão. Campeão olímpico e com passagens por equipes de São Paulo, o treinador abraçou o desafio de comandar o estreante na competição. Do grupo de 2021, ficaram oito jogadores. Em 2022, chegaram mais nove reforços. Para a estreia, o grupo terá ainda o apoio do público. Mais de 3 mil pessoas confirmaram presença.

CRUZEIRO

Atual campeão da Superliga, o Sada Cruzeiro chega embalado pelo 13º título consecutivo do Campeonato Mineiro conquistado no último dia 15 de outubro, diante do Minas.

A equipe mineira é a maior campeã da história do vôlei brasileiro e tem quatro títulos mundiais. Só na Liga A, são sete títulos. O grupo traz jogadores como Lucão, Wallace, Rodriguinho titulares da seleção.

Legenda: Cruzeiro é o atual campeão da Superliga masculina de vôlei. Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro

ONDE ASSISTIR

SporTV

EQUIPES

REDE CUCA: Evandro, Erick Barbosa, Reinaldo Outeiro, Hevaldo e Sérgio Gason (ponteiros); Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves (levantadores); Victor Moreira, Gabriel Mussi, Tiago Saunders e Lucas Sousa (centrais); Reynaldo Green, Nairton Silva e Gustavo Moura (opostos); Raphinha Gonçalves e Caio Lessa (líberos). Técnico: Marcelo Negrão.

CRUZEIRO : Rodriguinho, Gabriel Vaccari, López (ponteiros), Otávio, Cledenilson, Lucão (centrais), Lucas Bauer e Lukinha (líberos), Wallace e Oppenkoski (opostos) e Uriarte e Rodrigo Ribeiro (levantadores). Técnico: Filipe Ferraz.

FICHA TÉCNICA:

Rede Cuca x Cruzeiro

Data e hora: 21/10, às 20h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte