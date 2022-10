Rede Cuca Vôlei apresenta elenco visando estreia na Superliga

O Rede Cuca apresentou oficialmente seu elenco na noite de segunda-feira (17), para visando a estreia na elite da Superliga Masculina na temporada 2022/2023, em evento no Ginásio do Cuca José Walter. Na ocasião, cada jogador foi saudado pelos presentes, assim como o técnico Marcelo Negrão, que foi ovacionado.

Ele terá a missão de comandar a equipe em sua primeira participação na Superliga, que tem estreia marcada para o dia 21 no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, contra o atual campeão Cruzeiro.

O Rede Cuca com 17 atletas, sendo nove reforços. As caras "novas" são: os ponteiros Reinaldo Outeiro, Hevaldo e Sérgio Gason; os levantadores Guilherme “Tuba”, Paulo Lamounier e Jonas Neves; o central Victor Moreira; o oposto Reynaldo Green e do líbero Raphinha Gonçalves.

De remanescentes do elenco da Superliga B 2021/2022: Evandro (ponteiro), Tiago Saunders (ponteiro), Erick Barbosa (ponteiro), Lucas Sousa (ponteiro); Nairton Silva (oposto), Gustavo Moura (oposto); Gabriel Mussi (central); e Caio Lessa (líbero). Confira a tabela de jogos da equipe.

"Muitos jogadores chegaram de férias, muitos não esperavam estar jogando uma superliga, já que o Cuca não se classificou. Mas como ganhou o convite, em cima da hora, nosso trabalho é colocá-los em forma, ajustes físicos, depois ajustes técnicos com o treinamento do time, e vamos conseguir ajustar conforme a temporada", explicou Negrão.

Legenda: O Cuca disputará a Superliga A pela 1ª vez e se preparou com amistosos Foto: Lucas Moreira/Rede Cuca Vôlei



Expectativa

Como preparação para a Superliga, o Cuca Volei venceu amistosos contra Volei Ceará e Vôlei Fortaleza. O técnico Marcelo Negrão avaliou os amistosos e falou da expectativa para a estreia contra o multi-campeão Cruzeiro.

"Fizemos 2 amistosos, com 40 dias de treino. Em termos de resultado, ganhamos os jogos, com 10 sets a zero somados, vamos dizer assim, mas a equipe ainda precisa melhorar muita coisa. Na parte tática, técnica, física. Estamos correndo atrás, dando a melhor condição possível. Jogar com o Sada/Cruzeiro vai ser um parâmetro sensacional. Dali vamos ver como que a gente está, o que precisa melhorar, significa ter um planejamento para o ano inteiro. É uma equipe com muitos jogadores de Seleção Brasileira, que disputaram mundial. Será muito bom", disse ele.

Legenda: Marcelo Negrão é o técnico da Rede Cuca Vôlei para a temporada 2022-2023 Foto: divulgação / Rede Cuca Vôlei

Na Superliga A, são 12 equipes, com 8 avançando para os playoffs e duas sendo rebaixadas para a Série B. O técnico Marcelo Negrão afirmou que o principal objetivo da equipe é se manter na elite.

"Primeiro se manter entre as 10 equipes. Será o principal. Se conseguir, é passo a passo. Jogaremos as 3 primeiras partidas em casa, e isso é bom, porque muitos jogadores atuação pela 1ª vez na superliga. Quase o time todo nunca participou da competição e jogar em casa de início dará mais tranquilidade para os jogadores. Pelo carinho do povo, o ginásio vai estar cheio, e é isso que os jogadores mais precisam. Depois que começarem as viagens, o grupo estará um pouco mais experiente, finalizou o treinador.

O ponteiro Evandro - que foi capitão da equipe na Superliga B - também falou sobre a expectativa de jogar a Superliga.

"Campeonato muito forte, vai exigir muita qualidade, empenho, e como a gente vem conversando, vamos ter que jogar muito concentrados e unidos. Sabemos da qualidade de todos nossos adversários. Temos treinado, visando o nível de competição e esperamos fazer a melhor participação possível", disse ele.

