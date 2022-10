Rede Cuca estreia contra o Cruzeiro na Superliga de vôlei; veja tabela de jogos

A Superliga de Vôlei masculino terá início no dia 21 de outubro, próxima sexta-feira. O jogo de estreia do Rede Cuca será no Ginásio Paulo Sarasate diante do Cruzeiro, atual campeão do torneio. A equipe cearense fará 22 jogos entre primeiro e segundo turnos. Confira a tabela do primeiro e segundo turnos da equipe cearense.

Ao todo, serão 12 partidas fora de casa e 10 diante da torcida. Nove reforços já se juntaram ao time, que tem como base a equipe que conquistou o 3º lugar da Superliga B 2021/2022 e será comandado pelo técnico Marcelo Negrão.

VEJA A TABELA DO CUCA SUPERLIGA 2022/23

1ª rodada (21/10, sexta-feira)

20h30 - Rece Cuca Vôlei x Sada/Cruzeiro

Local: Ginásio Paulo Sarasate

2ª rodada (27/10, quinta-feira)

21h30 - Rede Cuca Vvôlei x Vôlei Renata

Local: Ginásio Paulo Sarasate

3ª rodada (05/11, sábado)

11h - Rede Cuca Vôlei x Cafe Vasconcelos/Araguari

Local: Ginásio Paulo Sarasate

4ª rodada (08/11, terça-feira)

19h - Brasília Vôlei x Rede Cuca

Local: Sesi Taguatinga

5ª rodada (13/11, domingo)

14h - Suzano Vôlei x Rede Cuca

Local: Arena Suzano

6ª rodada (20/11, domingo)

14h - Vedacit Vôlei Guarulhos x Rede Cuca

Local: Ginásio Arnaldo José Celeste (Ponte Grande)

7ª rodada (27/11, domingo)

17h - Rede Cuca x Apan/Eleva

Local: Ginásio Paulo Sarasate

8ª rodada (01/12, quinta-feira)

Sesi-SP x Rede Cuca

Local: Sesi Vila Leopoldina

9ª rodada (09/12, sexta-feira)

21h30 - Rede Cuca x Itambé Minas

Local: Ginásio Paulo Sarasate

10ª rodada (17/12, sábado)

19h - Montes Claros Vôlei x Rede Cuca Vôlei

Local: Ginásio Tancredo Neves

11ª rodada (21/12, quarta-feira)

19h - Rede Cuca x Farma Conde Vôlei - São José

Local: Ginásio Paulo Sarasate

RETURNO

1ª rodada (06/01, sexta-feira)

19h - Sada Cruzeiro x Rede Cuca

Local: Ginásio Poliesportivo do Riacho

2ª rodada (16/01, segunda-feira)

19h - Vôlei Renata x Rede Cuca

Local: Ginásio Taquaral

3ª rodada (20/01, sexta-feira)

19h30 - Cafe Vasconcelos/Araguari x Rede Cuca

Local: General Mário Brum Negueiros

4ª rodada (26/01, quinta-feira)

19h - Rede Cuca x Brasília Vôlei

Local: Ginásio Paulo Sarasate

5ª rodada (30/01, segunda-feira)

19h - Rede Cuca x Suzano Vôlei

Local: Ginásio Paulo Sarasate

6ª rodada (04/02, sábado)

19h - Rede Cuca x Vedacit Vôlei Guarulhos

Local: Ginásio Paulo Sarasate

7ª rodada (13/02, segunda)

19h - Apan/Eleva x Rede Cuca

Local: Ginásio Sebastião Cruz (Galegão)

8ª rodada (16/02, quinta-feira)

19h - Rede Cuca x Sesi-SP

Local: Ginásio Paulo Sarasate

9ª rodada (26/02, domingo)

21h30 - Itambé Minas x Rede Cuca

Local: Arena UniBH

10ª rodada (12/03, domingo)

Rede Cuca x Montes Claros Vôlei

Local: Ginásio Paulo Sarasate

11ª rodada (17/03, sexta-feira)

Vôlei São José x Rede Cuca

Local: Farma Conde Arena

Confira a tabela completa aqui.

