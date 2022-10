Rede Cuca anuncia mais quatro reforços para a temporada de estreia na Superliga de vôlei

O Rede Cuca segue preparação para a estreia na Superliga 2022/2023. Mais quatro reforços se juntaram ao time comandado por Marcelo Negrão. Jonas Neves e Paulo Lamounier (levantadores), Raphinha Gonçalves (líbero) e Sérgio Gason (ponteiro) já treinam com o restante da equipe e entraram em quadra nos amistosos realizados no fim de semana.

“Já joguei a série A, sei que é um campeonato longo e difícil, mas temos um técnico competente, que está ensinando muito e espero poder aprender tudo que ele tem a ensinar. Os trabalhos estão sendo feitos para chegar no fim da temporada e podermos dizer que conquistamos nosso objetivo”, disse Raphinha, que antes atuou no Palmas/PR.

O quarteto de reforços se junta a outros cinco atletas que também chegaram em 2022: Reinaldo Outeiro e Hevaldo (ponteiros), Guilherme "Tuba" (levantador), Victor Moreira (central) e Reynaldo Green (oposto).

Eles se unem à base do time que conquistou o 3º lugar da Superliga B: Evandro, Tiago Saunders, Erick Barbosa e Lucas Sousa (ponteiros); Nairton Silva e Gustavo Moura (opostos); Gabriel Mussi (central) e Caio Lessa (líbero). Ao todo, o time tem 17atletas.

O Rede Cuca Vôlei estreia na Superliga no próximo dia 21 de outubro. O adversário será o Cruzeiro, atual campeão do torneio. O duelo será às 20h30 (de Brasília), no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

PAULO LAMOUNIER

Nome: Paulo Iury Barbosa Lamounier

Data de Nascimento: 01/09/1993

Local: Brasília/DF

Altura: 1,85m

Posição: Levantador

Clubes anteriores: São Bernardo do Campo - 2011, Santo André - 2012, Jundiaí - 2013, UPIS DF - 2014 a 2016, MS Eilabum / ISR - 2017, Visakha VC / TAI - 2018 e Brasília Vôlei - 2019 a 2022.

RAPHINHA

Nome completo: Raphael Gonçalves Tagliaferro Fonseca

Data de nascimento: 06/06/1988

Local: Brasília - DF

Altura: 1,74m

Posição: Líbero

Clubes anteriores: Palmas/ PR 2021, Caramuru/PR - Superliga 2019/2020, Palmas/PR 2019/2020, Foz do Iguaçu 2016/2017, Foz do Iguaçu 2015/2016 e Upis Brasília 2014 e 2015.

SÉRGIO GASON

Nome: Sérgio Antonio Gason Junior

Data de Nascimento: 21/04/1999

Local: Limeira / SP

Altura: 1,98m

Posição: Ponteiro

Clubes anteriores: Santo André 2019, Iacanga-SP 2020, Chapecó 2021 e Vôlei Futuro Araçatuba 2022.

JONAS NEVES

Nome: Jonas Neves de Brito

Data de Nascimento: 25/11/1996

Local: Recife-PE

Altura: 1,95m

Posição: Levantador

Clubes anteriores: Neurologia Ativa (GO), Caramuru/Ponta Grossa (PR), Sport Recife (PE), Uninassau (PE), Santa Cruz (PE), CRB (AL), Náutico (PE)

