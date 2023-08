Marcelo é suspenso por três jogos pela Conmebol e é ausência no Flu nas quartas da Libertadores

O lance envolvendo o lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, e o zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, ainda está se desenrolando. A Conmebol anunciou, nesta quinta-feira, que o defensor do clube carioca será suspenso por três jogos por pisar na perna do adversário, além de pagar uma multa de US$ 6 mil (aproximadamente R$ 30 mil).



Uma das partidas que Marcelo teria de cumprir já aconteceu. Foi o duelo de volta com o próprio Argentino Juniors, nesta terça-feira, em que o clube das Laranjeiras venceu por 2 a 0. Agora, o jogador de 35 anos desfalcará a equipe de Fernando Diniz diante dos dois confrontos das quartas de final.

Decisão da Conmebol

A decisão foi anunciada pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol. O Fluminense até entrou com recurso para evitar que a punição fosse maior do que apenas o jogo de volta, mas a entidade que organiza o futebol sul-americano não acatou. Para apelar com relação à multa, o Fluminense teria sete dias corridos a partir desta sexta-feira e desembolsar US$ 3 mil (aproximadamente R$ 15 mil).



O Fluminense queria, a princípio, que o cartão fosse suspenso de forma definitiva, visto que o lance em que Marcelo pisa na perna do adversário foi sem intenção de machucá-lo. O juiz da partida relatou na súmula "jogo brusco grave". O lateral brasileiro ficou impactado e parou a jogada imediatamente quando cometeu o ato. Mesmo expulso, tentou se desculpar com Sánchez, mas o rival já havia sido levado ao hospital. Após exames, foi detectada luxação no joelho esquerdo com previsão de retorno de até um ano.