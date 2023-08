Fotos mostram raio x de Sánchez após lesão na perna causada por Marcelo; veja

Neste domingo (6), foram divulgadas fotos do raio x da perna de Luciano Sánchez, jogador do Argentinos Juniors, que sofreu uma a lesão em forte lance com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, do Fluminense. Nas imagens, é possível ver os pinos utilizados na cirurgia.

Fotos dos pinos (20) colocados em Luciano Sanchez devido à lesão sofrida em jogada com Marcelo na partida entre Fluminense e Argentinos Junios pela Libertadores. Segundo a TyCSports alguns especialistas acreditam que será muito difícil que Sánchez volte a jogar futebol.



Na partida entre Argentinos Juniors e Fluminense pela Libertadores, Marcelo, acidentalmente, acabou acertando um pisão no jogador adversário, que teve sua perna esquerda quebrada de forma impactante.

O defensor teve uma luxação no joelho esquerdo e precisou realizar cirurgia para correção da lesão. Cerca de 20 pinos foram usados na intervenção cirúrgica e a expectativa é que Sánchez leve de 12 a 18 meses para se recuperar. No entanto, de acordo com a TyCSports, alguns especialistas acreditam que será muito difícil o argentino voltar a jogar futebol.