Marcelo, do Fluminense, quebra perna de jogador rival em partida contra Argentinos Juniors; vídeo

O lateral-esquerdo Marcelo participou de uma cena impressionante no empate em 1 a 1 entre Argentinos Juniors e Fluminense na noite desta terça-feira (1º), pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

Aos dez minutos do segundo tempo da partida, Marcelo e o zagueiro Luciano Sánchez disputaram a bola. No lance, Marcelo acidentalmente acabou acertando um pisão no jogador adversário, que teve sua perna esquerda quebrada de forma impactante.

VEJA O LANCE

Após o lance, Sánchez ficou caído no gramado sentindo fortes dores no local da lesão. Após análise do árbitro de vídeo, Marcelo foi expulso da partida. O brasileiro chorou em campo e saiu do gramado sem reclamar da expulsão.

QUEM É LUCIANO SÁNCHEZ

Luciano Federico Sánchez tem 29 anos e é natural de Guaymallén, Argentina. Ele defende o Argentinos Juniors desde 2022 e na atual temporada soma 22 partidas disputadas com a camisa da equipe. Anteriormente, defendeu o Independiente Rivadavia.