Como ficou a perna do jogador do Argentino Juniors? Clube informa tipo de lesão do atleta

Luciano Sanchéz, zagueiro do Argentinos Juniors, foi diagnosticado com uma luxação no joelho depois de uma entrada do lateral Marcelo, do Fluminense, no empate entre as equipes nas oitavas da Libertadores. A informação foi confirmada pelo clube.

O tempo de recuperação do jogador ainda não foi informado pelos médicos. O zagueiro se machucou e os médicos que o avaliaram afirmaram que nunca haviam visto lesão como a dele.

"Em 23 anos como médico, nunca vi uma lesão assim. O (Donato) Villani [médico da seleção argentina] me disse que em 40 anos de profissão também nunca viu", começou Roncoroni, explicando o que aconteceu com Sánchez.

"Houve quase uma separação do fêmur e do perônio. Houve rompimento dos ligamentos cruzado anterior e posterior. Agora, temos que ver como ficaram os meniscos", finalizou.

Após ver o que havia acontecido, Marcelo se desesperou e começou a chorar. O lateral do tricolor ainda foi expulso pelo lance e pediu desculpas para Sánchez na rede social.