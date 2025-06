Maracanã luta, mas é derrotado pelo Imperatriz em casa

O Maracanã sofreu mais uma derrota na Série D do Brasileiro. A equipe comandada por Júnior Cearense foi superada pelo Imperatriz pelo placar de 3 a 2 neste domingo (8). As equipes se enfrentaram no Estádio Prefeitão, em jogo válido pela 8ª rodada da competição.

Clóvis abriu o placar para os visitantes, Anildson deixou tudo igual. O placar seguiu em 1 a 1 até o intervalo. Rogério ainda marcou para o time cearense, mas Tarcísio e Ícaro selaram a vitória adversária por 3 a 2.

Com o resultado, o grupo cearense segue na lanterna, com apenas seis pontos somados. O próximo desafio será fora de casa, diante do Sampaio Corrêa. O duelo será no sábado (14), a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Castelão, em São Luís.