Maracanã fatura mais R$ 100 mil por meta de público atingida no duelo contra o Internacional

O público presente no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, para assistir o jogo de volta entre Maracanã e Internacional pela terceira fase da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (22), foi superior a 12 mil. A quantidade de torcedores na arquibancada garantiu mais R$ 100 mil ao time cearense.

Quando decidiu vender o mando de campo para a empresa que organizou o evento, a diretoria do Maracanã recebeu R$ 300 mil e tinha um acordo de faturar mais R$ 100 mil em caso de um público acima dos 10 mil. O número de torcedores presentes foi de 12.665, o que fez com que a venda ficasse no valor total de R$ 400 mil.

Os R$ 100 mil extra foram recebidos pela diretoria ainda no Orlando Scarpelli. O valor foi retirado da renda do jogo. A partida deveria ter sido realizada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, mas a diretoria do alviceleste calculou que teria um prejuízo de cerca de R$ 150 mil.

Eliminado da Copa do Brasil, o Maracanã foca agora na Série D do Brasileiro. A equipe de Maracanaú arrecadou R$ 4,1 milhões em premiação no torneio nacional.