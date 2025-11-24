Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Manchester United x Everton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 12ª rodada do Campeonato Inglês

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:27)
Jogada
Legenda: O brasileiro Casemiro é um dos destaques do United
Foto: Jorge Guerrero / AFP

Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24) na Premier League, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Manchester United ocupa atualmente a décima colocação, somando 18 pontos em 11 partidas. Já o Everton está na 13ª posição do Campeonato Inglês, com apenas 15 pontos em 11 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Manchester United: Lammens; Yoro, de Light, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbuemo, Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim.

Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish, Barry. Técnico: David Moyes.

MANCHESTER UNITED X EVERTON | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 12ª rodada da Premier League 2025/26
  • Local: estádio Old Trafford, em Manchester (ING)
  • Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Weghorst e Casemiro comemoram gol

Jogada

Manchester United x Everton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela 12ª rodada do Campeonato Inglês

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Ke'Shawn Vaughn, do San Francisco 49ers

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Scottie Barnes, jogador do Toronto Raptors, durante jogo contra o Dallas Mavericks na NBA 2024/25

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Final da Europa League entre Tottenham e Manchester United

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 24 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
Lourenço disputa bola com jogador do Mirassol

Jogada

Mirassol x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em situações distintas na tabela de classificação, as equipes se enfrentam no estádio Maião, no interior de São Paulo

Samuel Conrado Há 2 horas

Jogada

Quartas de Final da Taça Fares Lopes estão definidas: Veja jogos

Ceará e Fortaleza foram direto para a semifinal ao liderarem seus grupos

Vladimir Marques 23 de Novembro de 2025