Manchester United x Everton na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pela 12ª rodada do Campeonato Inglês
Manchester United e Everton se enfrentam nesta segunda-feira (24) na Premier League, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Inglês 2025. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Manchester United ocupa atualmente a décima colocação, somando 18 pontos em 11 partidas. Já o Everton está na 13ª posição do Campeonato Inglês, com apenas 15 pontos em 11 jogos disputados.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester United: Lammens; Yoro, de Light, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbuemo, Matheus Cunha. Técnico: Ruben Amorim.
Everton: Pickford; Garner, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Grealish, Barry. Técnico: David Moyes.
MANCHESTER UNITED X EVERTON | FICHA TÉCNICA
- Competição: 12ª rodada da Premier League 2025/26
- Local: estádio Old Trafford, em Manchester (ING)
- Data: 24/11/2025 (segunda-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)