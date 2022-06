Manchester City anuncia Erling Haaland, ex-Borussia Dortmund

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira (13) a contratação de Erling Haaland, ex-Borussia Dortmund. O atacante assinou contrato até o fim de 2027 e foi adquirido por cerca de 75 milhões de euros (R$ 406 milhões).

Com 21 anos, o novo reforço receberá o maior salário do elenco ao lado do meia belga Kevin De Bruyne, de 375 mil libras (R$ 2,3 milhões) semanais. “Este é um momento de orgulho para mim e para a minha família”, declarou ao site oficial do clube.

Na temporada 2021-2022, o norueguês Haaland marcou 22 gols em 24 jogos pelo Borussia, com sete assistências. O centroavante tem a força física e o potencial de finalização como as principais características.

Números de Haaland

Legenda: O atacante norueguês Haaland é a nova contratação do Manchester City Foto: divulgação / Manchester City

(2018-2019): Molde e Red Bull Salzburg

Jogou: 27 Molde: 25 Eliteserien gols: 12 Eliteserien assistências: 4 Red Bull Salzburg: 2 Austrian Bundesliga gols: 1

(2019-2020): Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund

Jogou: 29 Red Bull Salzburg: 14 Austrian Bundesliga gols: 16 Austrian Bundesliga assistências: 4 Borussia Dortmund: 15 German Bundesliga gols: 13 German Bundesliga assistências: 2

(2020-2021): Borussia Dortmund

Jogou: 28 Gols: 27 Assistências: 6

(2021-2022): Borussia Dortmund

Jogou: 24 Gols: 22 Assistências: 7