Manaus vence nos pênaltis e irá enfrentar o Iguatu nas oitavas de final da Série D

O Iguatu descobriu seu próximo rival na Série D. Na tarde do último domingo (4), o Manaus avançou para as oitavas da competição após empatar, por 0 a 0 no tempo normal, e vencer o Maranhão, por 6 a 5, nos pênaltis.

Com o 1 a 1 no agregado, as duas equipes tiveram chances de abrir o placar, mas sem sucesso. No primeiro tempo, a equipe nordestina até pressionou, mas não conseguiu converter em vantagem no placar. Na segunda etapa o placar seguiu empatado, com a classificação sendo definida nas penalidades.

Com esse resultado, o Azulão enfrentará a equipe amazonense na próxima fase da competição. O primeiro jogo entre as equipes será em Manaus, com a decisão sendo com mando de campo do Iguatu. Contudo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda deve compartilhar o detalhamento do confronto, definindo datas e horários.