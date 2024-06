Luta entre Mike Tyson e Jake Paul tem nova data definida; veja

Marcada para o dia 20 de julho, a luta entre Mike Tyson e Jake Paul teve que ser remarcada devido a problemas médicos sofridos pelo ex-pugilista. Uma nova data já foi definida e os dois irão se enfrentar ainda em 2024, mais precisamente no dia 15 de novembro, em Texas, nos Estados Unidos. O local do evento também sofreu alterações e antes aconteceria em Dallas, também no país norte-americano.

No mês de maio, Tyson teria passado mal antes de embarcar em um voo que saía de Miami com destino a Los Angeles. Uma equipe de paramédicos precisou prestar atendimentos ao ídolo do boxe. Segundo informações do site "In Touch", a aeronave estava muito quente, após exposição ao sol.

Mike Tyson, que tem 57 anos, é 30 anos mais velho que Paul, que está se destacando no ramo da luta, e já entrou no ringue nove vezes e perdeu em apenas uma oportunidade, justamente contra o irmão mais novo de Tyson.

O astro do Boxe, por sua vez, terminou a carreira com apenas seis derrotas em 58 lutas, sendo 44 nocautes.

Brasileiro lutando

O youtuber brasileiro, Whindersson Nunes lutará no mesmo evento, enfrentando o indiano Neeraj Goyat.