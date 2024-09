Lucero e Erick Pulga estão entre os artilheiros do Brasil em 2024; veja lista atualizada

Lucero, atacante do Fortaleza, e Erick Pulga, atacante do Ceará, estão entre os maiores artilheiros do futebol brasileiro na temporada 2024. De acordo com levantamento do ge, os jogadores dos times cearenses figuram entre os 11 maiores goleadores do Brasil no ano.

Lucero, que soma 23 gols na temporada, é o vice-artilheiro, estando atrás apenas de Pedro, do Flamengo, com 30 gols. Já Erick Pulga está na nona colocação da lista de artilheiros do país, com 18 gols, empatado com Júnior Santos, do Botafogo, e Vegetti, do Vasco.

ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2024

Pedro | Flamengo | 30 gols Lucero | Fortaleza | 23 gols Mastriani | América-MG e Athletico-PR | 22 gols Flaco López | Palmeiras | 21 gols Anselmo Ramon | CRB | 21 gols Pitta | Cuiabá | 21 gols Nicolas | Paysandu | 20 gols Luiz Fernando | Atlético-GO | 19 gols Erick Pulga | Ceará | 18 gols Júnior Santos | Botafogo | 18 gols Vegetti | Vasco | 18 gols

Legenda: Erick Pulga, atacante do Ceará, e Lucero, atacante do Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM - Thiago Gadelha/SVM

Juan Martín Lucero, de 32 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2023. Na atual temporada, ele soma 52 jogos, 23 gols e cinco assistências. Já Erick Pulga, de 23 anos, chegou ao Ceará em 2023. Na atual temporada, são 41 jogos, 18 gols e três assistências.