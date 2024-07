Letícia Bufoni e Kelvin Hoefler tiveram briga em Tóquio e não se seguem nas redes; relembre

Com o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, as redes sociais resgataram uma antiga ‘treta’ entre dois personagens históricos do skate brasileiro: Kelvin Hoefler e Letícia Bufoni. A dupla escancarou um distanciamento dentro da equipe nacional nos Jogos de Tóquio-2020 e agora se reencontram na França, com o 1º sendo candidato ao pódio, enquanto a 2º virou uma das comentarista da TV Globo.

Na época, os internautas especularam um possível ‘racha’ na delegação brasileira da modalidade. Isso porque Kelvin apareceu afastado dos demais durante as provas e não teve grande festa dos companheiros no momento em que conquistou a medalha de prata. Na ocasião, recebeu apoio apenas de Pâmela Rosa, que também participou dos Jogos de Paris, enquanto Bufoni ficou longe.

Até hoje, nenhum dos skatistas segue as respectivas contas das redes sociais. “As pessoas sempre distorcem as coisas, inventam, não têm briga. A gente apenas não é amigo próximo. A gente ficou vendo competir embaixo do sol ontem. Podia estar no ar-condicionado, mas não. Nós ficamos aqui, batemos palmas. Mas sabe como é a internet, né? Eu estou tranquila, tenho a consciência limpa. A única mensagem que recebi foi porque não tinha postado foto do Kelvin”, afirmou Letícia em 2021.

No momento do pódio na última Olimpíada, o perfil oficial da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) também não marcou Kelvin nas publicações do Instagram, o que gerou uma revolta dos fãs.

Após os episódios, antes dos Jogos de Paris, Bufoni voltou a se pronunciar e ressaltou que o distanciamento é uma escolha do skatista. Apesar disso, garantiu que todos torcem pelo brasileiro.

Com as provas do skate masculino nesta segunda-feira (29), e as finais programadas para 12h (de Brasília), os internautas já especulam como será o novo encontro entre Bufoni e Kelvin na pista.