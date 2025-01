Léo Condé pede paciência, mas lamenta derrota do Ceará: ‘uma atuação bem abaixo’

“Uma atuação bem abaixo do que a gente espera. É claro que é compreensível pelo momento, pelo início de temporada, pouco tempo de treinamento. Enfrentamos um adversário que já está há dois meses trabalhando junto e tivemos um início, uns 10 minutos, que poderíamos ter caprichado mais, ter feito o gol, depois o Náutico foi dominante. Marcamos de longe, no setor de meio e nas laterais do campo, eles tiveram liberdade e ficamos no lucro de ter terminado o 1º tempo no 0 a 0. Fizemos algumas correções no intervalo, voltamos com a linha de três e adiantamos os laterais. No momento que a gente estava conseguindo se assentar no jogo, a gente se confundiu ali e acabamos sofrendo o gol. Depois, os jogadores da frente estavam muito desgastados e não conseguimos ser efetivo”.

Léo Condé Técnico do Ceará