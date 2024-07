Léo Condé exalta segunda vitória seguida e projeta confronto direto contra América-MG

O técnico Léo Condé conquistou sua primeira vitória em casa, no comando do Ceará, na última quinta-feira (25), ao derrotar o Botafogo-SP por 4 a 1 na Arena Castelão. Após a conquista do resultado positivo, o segundo em sequência do técnico do Vovô, o Ceará voltou para a primeira parte da tabela, ficando a, apenas, 2 pontos do G-4 da competição.

“Quando chegamos o cenário era preocupante, com jogos difíceis. Um jogo contra o Santos, que é sempre difícil, e dois jogos fora de casa contra adversários fortes (Paysandu e Avaí). Sabíamos que teríamos que pontuar nesses últimos jogos e conseguímos uma vitória contra o Avaí, que nos colocou em uma condição de brigar na parte de cima da tabela. Temos como meta terminar o primeiro turno entre os dez primeiros para depois brigarmos pelo acesso. Estimávamos terminar o primeiro turno com 27 ou 28 pontos, no mínimo, mas vamos para Belo Horizonte com a possibilidade de voltar com um bom resultado de lá e terminar o turno com uma pontuação melhor que essa.” Léo Condé Técnico do Ceará Sporting Club

Com a vitória sobre o Botafogo-SP, o Ceará alcançou seu 25º ponto na competição, com dois jogos por fazer até o fim da primeira parte do campeonato. Contudo, apesar das duas vitórias em sequência, o Alvinegro de Porangabussu ainda precisa de, no mínimo, 2 pontos para alcançar a meta pré-estabelecida por Condé.

“É um jogo muito difícil que teremos. O América-MG tá muito estruturado, nos últimos anos, e fazendo boas temporadas, tanto na Série A, como a B do brasileiro. É uma equipe que vai brigar por vaga, mas, se conseguirmos repetir as boas atuações, podemos trazer um resultado positivo.”

O Ceará volta a campo no domingo (28), quando enfrenta o América-MG. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Arena Independência, em Belo Horizonte, em jogo válido pela 18ª rodada da Série B.