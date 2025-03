Léo Condé exalta jogadores do Ceará após vitória na ida da final do Cearense: 'Grande entrega tática'

O técnico Léo Condé exaltou os jogadores do Ceará após vitória por 1 a 0 diante do Fortaleza, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O Alvinegro bateu o Tricolor no Castelão na tarde deste sábado e saiu em vantagem na decisão.

"Procuramos organizar a equipe para fazer os jogos serem equilibrados e sabemos que é um detalhe ou outro que vai decidir. Os jogadores tiveram uma grande entrega tática. Tiveram bons comportamentos táticos, entrega, sacrifício, o aspecto individual. Tecnicamente falando, conseguimos produzir bem, ter o controle em certos momentos e foi um jogo dentro do que planejamos".

O treinador elogiou a preparação alvinegra para o Clássico contra o Fortaleza, curta após o confronto de quarta-feira pela Copa do Brasil, na classificação diante do Confiança.

"A preparação foi, como um todo, um bom trabalho que tem sido feito pelo departamento de fisiologia, junto com nosso trabalho em campo. Claro que o jogo de quarta exigiu muito, mas nesse curto tempo buscamos recuperar bem os atletas para chegarem em boas condições para jogar hoje e conseguiram performar bem", completou.

Sobre a vantagem conquistada - o Vovô joga pelo empate para ser campeão - Condé elogiou a preparação.

"Conseguimos uma vantagem importante e foi dado o primeiro passo, mas é uma decisão de 180 minutos. Temos que nos preparar bem em todos os aspectos para chegar bem e ser merecedor de uma possível conquista. No momento está em aberto, vamos trabalhar com seriedade para chegar estruturado no próximo jogo".

Antes do 2º jogo da decisão do Cearense, que será no dia 22, às 16h30 no Castelão, o Ceará entra em campo pela Copa do Nordeste, diante da Juazeirense/BA, no Castelão, às 19h30.

Condé também falou sobre o confronto da Copa do Nordeste, na busca pela classificação para a 2ª Fase.

"Para quarta, planejamos avançar na Copa do Nordeste, vamos avaliar com calma antes de tomar qualquer decisão", finalizou ele.