Ceará aumenta tabu contra o Fortaleza para 7 jogos e mantém 100% de aproveitamento no Estadual

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 no jogo de ida da Final do Campeonato Cearense, com gol de pênalti de Fernando Sobral, aos 31 do 2º tempo. Com o resultado, o Vovô joga por um empate no dia 22, no Castelão, às 16h30, para ser bicampeão cearense.

A vitória do Ceará foi justa, com a estratégia do técnico Léo Condé encaixando melhor do que a de Vojvoda, repetindo o primeiro clássico da temporada, quando o Vozão venceu por 2 a 1, na 1ª Fase.

Tabu do Ceará contra o Fortaleza (7 jogos)

Fortaleza 0x1 Ceará - Cearense 2025

Gol: Fernando Sobral

Ceará 2x1 Fortaleza - Cearense 2025

Gols: Mugni e Pedro Henrique (Ceará); Lucero (Fortaleza)

Ceará 1x1 Fortaleza - Cearense 2024

Gols: Saulo Mineiro (Ceará); Lucero (Fortaleza)

Fortaleza 0x0 Ceará - Cearense 2024

Ceará 1x0 Fortaleza - Nordestão 2024

Gol: Raí Ramos

Fortaleza 3x3 Ceará - Cearense 2024

Gols: Tinga, Kauan e Machuca (Fortaleza); Matheus Felipe, Aylon e Saulo Mineiro (Ceará)

Fortaleza 2x2 Ceará - Cearense 2023

Gols: Lucero e Calebe (Fortaleza); Erick e Janderson (Ceará)

Campanha 100% no Estadual 2025

A vitória deste sábado mantém um tabu importante a favor do Ceará. Agora são 7 jogos sem perder para o Tricolor de Aço: são 3 vitórias e 4 empates.

Além do tabu, o Vovô mantém os 100% no Campeonato Cearense de 2025. A campanha até então é perfeita: de 8 vitória em 8 jogos. São 20 gols marcados e apenas 3 sofridos, com a equipe de Condé tendo o melhor ataque e a melhor defesa.

Veja campanha (8 jogos)

Fortaleza 0x1 Ceará - Jogo 1 da Final

Ceará 4x0 Maracanã - Jogo 2 da semifinal

Maracanã 0x3 Ceará - Jogo 1 da semifinal

Fortaleza 1x2 Ceará - 1ª Fase

Ceará 5x0 Barbalha - 1ª Fase

Ceará 1x0 Iguatu - 1ª Fase

Ferroviário 1x2 Ceará - 1ª Fase

Ceará 2x1 Tirol - 1ª Fase