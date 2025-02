Léo Condé exalta classificação do Ceará na Copa do Brasil: ‘vitória com tranquilidade’

"Realmente, uma vitória importante, em uma competição que tem uma importância muito grande no nosso futebol e a gente esperava estrear com o resultado positivo porque não existe muita margem para erro, uma competição de tiro curto. A gente conseguiu fazer um jogo bastante consistente do primeiro ou último minuto, tivemos 10 minutos finais do 1º tempo não tão bons, mas conseguimos fazer correções no intervalo, voltamos forte novamente e conseguimos uma vitória com tranquilidade, que nos traz mais tranquilidade para esse momento decisivo, de mata-mata do Estadual, classificação para próxima fase de Copa do Nordeste, para a própria Copa do Brasil, então é um resultado extremamente importante. Vamos ter um período bom de trabalho agora, no primeiro momento é recuperar os atletas, trabalhar quem tem atuado pouco, e no segundo momento é fazer ajustes dentro da equipe. É um time que foi construído, tem uma margem boa para evoluir, trabalhar, crescer, e vamos tentar aproveitar isso da melhor forma possível".

Léo Condé Técnico do Ceará