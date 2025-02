Larissa Meireles assume chefia médica da base e se torna primeira mulher a coordenar a área no Ceará

O Ceará promoveu a médica Larissa Meireles, especialista em Ortopedia e Traumatologia pela HIAS/ESP, para chefiar o departamento médico da base, tornando-se a primeira mulher a coordenar a área no Vozão.

A profissional cuidará de toda o corpo médico da Cidade Vozão, que envolve atletas do Sub-13 ao Sub-20. Larissa Meireles será responsável pelos setores de nutrição, psicologia, fisiologia, fisioterapia e preparação física, que compõem a área de saúde do Vovô. Além disso, trabalhará de forma integrada com o profissional, trocando informações diretas com André Martins, head do CESP.

"Minha função será de coordenar as atividades junto do departamento de fisiologia, fisioterapia e preparação física, visando prevenir, diagnosticar e tratar lesões no decorrer da temporada [...] Será uma integração direta entre base e profissional para poder otimizar o aproveitamento de jogadores da base no profissional. A ideia é igualar os processos já estabelecidos em CAP aos da Cidade Vozão. Então, minha missão com o André é organizar e padronizar os processos", disse Larissa Meireles, em entrevista ao cearasc.com.

Torcedora do Ceará, Larissa Meireles teve seu primeiro contato com o esporte pelo pai. Presente nas arquibancadas desde cedo, decidiu vivenciar a experiência próximo ao campo. Em 2020, foi convidada para trabalhar como médica do futebol feminino, tendo feito parte da comissão que conquistou três Campeonatos Cearense e uma Série A2. Desde então, se encantou pela modalidade e decidiu seguir a área da medicina esportiva, sendo efetivada como profissional do Time do Povo em 2023, para atuar na categoria de base.

"É uma alegria, uma grande satisfação pessoal. Sempre foi um sonho trabalhar o com futebol e ainda mais em um clube do tamanho que é o Ceará. Estarei sempre disposta a dar meu melhor", concluiu a profissional.

Formada em medicina pela Unichristus, Larissa fez residência em ortopedia e traumatologia e tem pós-graduação em Medicina Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). A médica é membro-titular da Sociedade de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) e coordenadora da Residência Integrada de Ortopedia e Traumatologia (RIOT).