Kobayashi pede apoio da torcida do Ferroviário na Série C e reforça: 'jogos em casa são obrigação'

O Ferroviário vem de uma sequência de cinco jogos sem vitórias na Série C do Brasileiro. A equipe comandada segue na zona de rebaixamento da competição e vê nos dois jogos em casa, contra CSA e Sampaio Corrêa, a chance de deixar o Z-4. O técnico Paulinho Kobayashi projeta o duelo contra a equipe alagoana e destaca importância da presença da torcida.

"Também vamos nos entregar no jogo contra o CSA, decisivo, jogo de seis pontos. Sempre tenho pedido para a torcida nos apoiar, que nos ajude, que vá ao estádio, que incentive nossos jogadores. Isso faz toda a diferença", explicou o treinador.

"Acho que estamos no caminho certo. Os jogadores entendem que precisamos tirar o time dessa situação, que precisamos fazer algo a mais principalmente para conquistar os três pontos em casa. E essa entrega deles vai ser até o final, para que a gente possa tirar o Ferroviário dessa zona de rebaixamento", completou Kobayashi.

Além do CSA, a equipe vai enfrentar o Sampaio Corrêa na próxima rodada, também em casa.

“Nós não podemos pensar só nos jogos em casa. Os jogos em casa são obrigação. Temos que fazer com que os resultados venham dentro de casa, por isso peço apoio. E fora não podemos deixar de pontuar. São adversários difíceis daqui para frente também, mas não podemos deixar de pontuar”, reforça o treinador.

O Tubarão da Barra está em 18º na tabela, com 12 pontos somados. O time volta a campo no sábado (27), quando recebe a equipe alagoana no Estádio Presidente Vargas. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília).