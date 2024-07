Confiança x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Confiança x Ferroviário se enfrentam pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida acontece nesta segunda-feira (22), às 20 horas (de Brasília) no Estádio Lourival Baptista, em Aracajú, Sergipe.

O Tubarão da Barra vem de quatro jogos sem vencer e busca se afastar do Z-4, atualmente a equipe cearense soma 11 pontos na competição. Já o Confiança-SE tem 12 pontos e está uma posição acima do Ferrão na tabela da Série C.

De novidade, o Ferrão deverá ter novamente goleiro Douglas Dias na meta. Ele voltou a ser titular no último jogo e deve seguir no posto após se recuperar de lesão. Ninguém está suspenso. O único pendurado é Robson.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do Nosso Futebol+ e Dazn.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Confiança-SE: Jeferson Souza; Lucas Mendes, Raphael, Adryan e Felippe Borges; Fábio, André Lima e Vico; Willians Santana, Hyuri e Douglas. Técnico: Mazola Júnior.

Provável escalação do Ferroviário: Douglas Dias; Igor Dutra, Naldo, Bruno Reis e Ernandes; Robson, Wilker, Romarinho e Marciel; Marcelinho, Gabryel e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

FICHA TÉCNICA | CONFIANÇA X FERROVIÁRIO

Partida: 14ª rodada da Série C do Brasileiro.

Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracajú, Sergipe.

Data: 22 de julho (segunda-feira).

Horário: 20 horas (horário de Brasília).