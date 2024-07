Kobayashi cita prioridade em tirar Ferroviário do Z-4 da Série C: 'Parar de tropeçar'

O Ferroviário busca se recuperar na Série C do Brasileiro após sequência negativa. A equipe vem de três derrotas seguidas e entrou na zona de rebaixamento da competição. O técnico Paulinho Kobayashi falou sobre a luta para deixar o Z-4, que é a prioridade para o time no momento.

"Não podemos pensar numa coisa maior do que aquilo que nós enxergamos. Primeira coisa é tirar o time da zona de rebaixamento. Não posso ficar pensando em acesso... Como vou olhar para o horizonte sendo que estou tropeçando na minha frente? Primeiro tenho que parar de tropeçar, para começar a caminhar e aí depois que sairmos dessa situação, podemos pensar em algo a mais. Mas, a princípio, de forma alguma vou pensar em classificação, vou pensar em tirar da zona de rebaixamento", explicou o treinador.

A equipe está na 17ª colocação da tabela, com 11 pontos somados. É o primeiro do Z-4. A última derrota ocorreu diante do Ypiranga, fora de casa. O time coral venceu apenas uma partida fora de casa. Caso vença o Confiança, poderá sair da zona de perigo. O treinador, no entanto, reforça que vai lutar

"De forma alguma quero que isso aconteça. Eu sou o primeiro a lutar contra esse rebaixamento. Não podemos deixar. Mas cobro aos atletas, isso depende da gente. Nós não podemos mais ficar esse tempo todo sem somar pontos. Nós temos que ganhar os jogos decisivos, precisamos ser um pouco mais eficientes para somar pontos e sair dessa zona de rebaixamento", finalizou.

O Tubarão da Barra volta a campo na segunda-feira (22), quando enfrenta o Confiança no Estádio Batistão. O duelo será às 20h (de Brasília).