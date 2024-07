Ferroviário é derrotado pelo Ypiranga-RS e entra na zona de rebaixamento da Série C

O Ferroviário chegou ao sexto jogo seguido sem vitória na Série C do Brasileiro. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi foi derrotada pelo Ypiranga-RS por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), em duelo válido pela 13ª rodada da competição. Com o resultado, o time entrou na zona de rebaixamento.

Aos 18 minutos, Zé Vitor abriu o placar para os donos da casa. Depois foi a vez de Édson Cariús, ex-atleta do Tubarão da Barra e agora no time gaúcho, balançar as redes para selar a vitória dos anfitriões no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul.

Com o resultado, o Ferroviário caiu para a 17ª posição na tabela com 11 pontos somados. O próximo desafio será diante do Confiança, no Estádio Batistão, em Sergipe. As equipes se enfrentam na segunda-feira (22), a partir das 20h (de Brasília).