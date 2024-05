Kervin Andrade comemora gol histórico pelo Fortaleza: ‘sonho realizado para mim e para o clube’

Kervin Andrade foi o autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, em La Bombonera, em Buenos Aires (ARG). O gol do jovem de 19 anos foi marcado aos 46 minutos do segundo tempo e deu a classificação para o mata-mata da Sul-Americana 2024 para o Leão.

“Eu estava muito ansioso para entrar no jogo, mas saiu de um jeito bom, graças a Deus. Mais um sonho realizado para mim e para o clube. Uma alegria muito grande para a gente”, disse o jogador em entrevista na zona mista, após o término da partida.

Sempre tenho em minha mente que posso fazer um gol, sempre estou acreditando em mim, sempre 100%, e mais o professor, que confiou mais em mim ainda, porque para me chamar com 19 anos aqui na Bombonera é difícil, e na verdade foi um sonho realizado. Kervin Andrade Jogador do Fortaleza

Legenda: Kervin Andrade comemora gol contra o Boca Juniors Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Apesar da pouca idade, Kervin Andrade tem sido um dos destaques do Fortaleza na temporada 2024. Agora são sete gols e quatro assistências em 18 jogos disputados. Ele agradeceu ao treinador Juan Pablo Vojvoda e aos companheiros pelo apoio.

“O professor que acreditou em mim também e os jogadores que me deram essa confiança de eu ficar aqui no profissional e fazer as coisas que eu sei”, completou.

O gol de Kervin Andrade garantiu ao Fortaleza um prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões) pela vaga conquistada pelo clube cearense no mata-mata da Sul-Americana.