Ferroviário completa um mês sem vencer e tem jogo decisivo contra o Confiança

A fase não é boa no Ferroviário. Com três derrotas seguidas, o Tubarão da Barra entrou na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro e completou um mês sem vencer nenhuma partida. E agora se prepara para uma verdadeira decisão contra o Confiança-SE.

A última vitória do time comandado por Paulinho Kobayashi foi no dia 19 de junho, por 3 a 2 contra o São José-RS, no PV. Desde então, são quatro jogos, com um empate (Ferroviária) e três derrotas (Remo, Volta Redonda e Ypiranga).

Outro aspecto preocupante é o desequilíbrio entre defesa e ataque. Neste período, o time marcou apenas um gol (na derrota por 2 a 1 para o Remo), mas sofreu seis.

DECISÃO

Com 11 pontos conquistados, o Ferrão ocupa a 17ª colocação e é o primeiro time na zona de rebaixamento. Na segunda-feira (22), terá fora de casa um confronto direto contra o Confiança-SE, que está logo acima, no 16º lugar, com 12 pontos.

Em caso de vitória, o Ferroviário ganha no mínimo uma posição e deixa o Z-4. Porém, o time sergipano tem um jogo a menos.

As equipes se enfrentarão às 20 horas, no estádio Batistão, em Teresina.