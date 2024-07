Fortaleza avança em contratação de lateral-direito Andrés Herrera, do River Plate

O Fortaleza avançou na contratação do lateral-direito argentino Andrés Herrera, do River Plate-ARG. A expectativa é firmar um acordo de empréstimo de um ano com opção de compra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo.

Com as tratativas, o defensor não foi relacionado pelo técnico Martín Demichelis para a partida deste domingo (21) entre River Plate e Lanús, pelo Campeonato Argentino. Sem espaço na equipe, Herrera também era alvo do Criciúma no futebol brasileiro.

Revelado pelo San Lorenzo-ARG, o atleta de 25 anos chegou ao River em 2022 com um investimento de US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 14 milhões) por 70% dos direitos econômicos, em um contrato até o fim de 2026. Na atual temporada, disputou 20 partidas, com um gol e uma assistência. Na carreira, também defendeu a seleção da Argentina nos Jogos Olímpicos do Japão, em 2021.

A busca por um lateral-direito é uma das prioridades do Fortaleza na janela de transferência, que se encerra no dia 2 de setembro. No elenco do técnico argentino Vojvoda, o Leão conta com Tinga e Dudu para a posição, além do zagueiro Brítez, improvisado.