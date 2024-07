De Bruyne aceita proposta do Al-Ittihad e deve deixar Manchester City

O meia Kevin De Bruyne aceitou a proposta do Al-Ittihad e deve deixar o Manchester City. Tido como um dos principais atletas do mundo, o belga se prepara para atuar no futebol árabe e deve ser companheiro do atacante francês Karim Benzema. Para a saída em definitivo resta agora um acerto entre os clubes. A informação é do jornal inglês Daily Mail.

Com 33 anos, tem contrato até julho de 2025, mas está disposto a uma transferência. Na última temporada, sofreu com problemas físicos e esteve em campo em apenas 26 jogos pela equipe, com seis gols e 17 assistências. Capitão da Bélgica na Eurocopa, não evitou a eliminação nas oitavas de final para a França.

Apesar de ser peça fundamental no esquema tático do técnico espanhol Pep Guardiola, os altos valores salariais oferecidos pesam na decisão. “Na minha idade você tem que estar aberto a tudo. Se fala de quantias incríveis de dinheiro na última fase da minha carreira. Para minha esposa, uma aventura exótica cairia bem. Tenho que pensar no meu futuro”, afirmou para a imprensa belga.

O Al-Ittihad é um dos clubes de maior investimento do futebol árabe. Sem conquistar títulos no último ano, anunciou o francês Laurent Blanc, ex-técnico da seleção da França, como novo treinador e segue em busca de reforços. Além de Benzema, o time conta com os volantes Fabinho e Kanté.