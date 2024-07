GP da Hungria de F1: veja horário da largada, quem é o pole position e onde assistir

O Grande Prêmio de Fórmula 1 da Hungria acontece neste domingo (21), às 10 horas (horário de Brasília). Os 20 pilotos disputam o pódio no Circuito de Hungaroring -13ª de 24 etapas da categoria máxima do automobilismo neste ano.

Os treinos já foram concluídos e o Grid de Largada está definido com Lando Norris na pole, superando Oscar Piastri e Max Verstappen, segundo e terceiro lugar respectivamente. O maior vencedor do circuito é Lewis Hamilton, dono de oito conquistas no local.

Onde assistir

A TV Band exibe a corrida e a classificação na TV aberta. A Bandsports exibe os treinos e a classificação na TV fechada.

Confira o Grid de largada do GP da Inglaterra