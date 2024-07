Série A tem polêmicas de arbitragem em vitórias de Flamengo e Palmeiras; veja lances

A 18ª rodada da Série A de 2024 teve início no sábado (20) e foi marcada por lances polêmicos da arbitragem nas vitórias de Flamengo e Palmeiras contra Criciúma e Cruzeiro, respectivamente. Os episódios viralizaram nas redes sociais e renderam debates entre diversos torcedores.

No estádio Mané Garrincha-DF, o time carioca venceu por 2 a 1, com gols de Pedro e Gabigol. Ao longo do jogo, o time rubro-negro teve dois pênaltis a favor, com um desperdiçado e outro convertido.

O segundo e decisivo lance ocorreu aos 39 minutos do 2º tempo, com duas bolas em campo. O zagueiro Barreto chutou uma em direção a outra, que estava sob domínio do atacante Éverton Cebolinha na área, atrapalharam o movimento durante um chute.

De acordo com a Fifa, na página 102 do regulamento do futebol, no artigo 1 da regra 12, é tido como um tiro livre direto se alguém "arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto".

A penalidade foi convertida por Gabigol, decretando a vitória carioca. Com o resultado, o Flamengo permaneceu com a 3ª colocação da Série A, somando agora 34 pontos. O Criciúma é o 15º, com 17.

“O lance que termina para o pênalti, ele marcar está correto, mas a origem antes, a regra é bem clara, se tem uma segunda bola no setor envolvido na jogada, ele tem que parar. Uma bola estava próxima a outra. Essa é a nossa reclamação. Ele deveria ter parado o lance”. Claudio Tencati Técnica do Criciúma

Palmeiras x Cruzeiro

No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Cruzeiro por 2 a 0 com gols de Flaco López e Gabriel Menino, com um gol em cada tempo. No momento em que o placar era 1 a 0, uma intervenção do árbitro de vídeo (VAR) que anulou um tento do time mineiro causou muita revolta no elenco celeste.

Aos 45 minutos do 1º tempo, Lucas Silva recuperou a bola de Zé Rafael e iniciou um contra-ataque que culminou com o próprio volante recebendo na área e finalizando para o fundo da rede. O VAR então chamou o juiz Davi de Oliveira Lacerda para uma checagem no início do lance e anulou o gol.

"Após revisão, há o contato embaixo. Tiro livre direto a favor do Palmeiras”, explicou o árbitro. CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos concedeu coletiva após a partida e disse que a equipe foi prejudicada.

“O Cruzeiro foi prejudicado, o critério do árbitro era muito claro desde o início, o que a gente queria é que ele mantivesse o critério. Só no Brasil que se para um jogo, o VAR interfere numa situação de critério. O VAR é muito claro que em questão de critério de campo deve ser mantido, mas no Brasil parece que tem receio, tem medo”, declarou.

Assim, o Palmeiras seguiu como vice-líder da Série A, com 36 pontos. O Cruzeiro é o 6º, com 29.