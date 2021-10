Juventus x Roma: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Clássico no futebol italiano, Juventus e Roma se enfrentam neste domingo (17), às 15h45, pela 8ª rodada do Campeonato Italiano, a Série A. O duelo acontece no Allianz Stadium, em Turim, na Itália.

"La Vecchia Signora" ocupa atualmente a 7ª posição da tabela de classificação, com 11 pontos, e busca ampliar a sequência de vitórias para entrar no G4.

Já a Roma está em 4ª lugar, com 15 pontos em 7 jogos disputados. O time de José Mourinho tem apresentado oscilações nas rodadas mais recentes. Nos cinco jogos últimos, por exemplo, venceu três e perdeu dois. Para se aproximar do líder Milan vai precisar de aproveitamento maior.

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo por ESPN e Star +

Palpite para Juventus x Roma

Prováveis escalações

Juventus

Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bentancur, Cuadrado e Arthur; Dybala, Chiesa e Morata. Técnico: Massimiliano Allegri.

Roma

Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez e Viña, Darboe, Cristante, Stephan El Shaarawy e Jordan Veretout; Henrikh Mkhitaryan e Shomurodov. Técnico: José Mourinho.

Ficha técnica

Juventus x Roma - 8ª rodada do Campeonato Italiano

Local: Allianz Stadium - Turim, ITA

Data: 17 de outubro de 2021 (domingo)

Horário: 15h45 (de Brasília)

Árbitro: Danielle Orsato