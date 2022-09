Justiça aceita denúncia por homicídio contra PM que matou campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo

O policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo, 30 anos, se tornou réu pelo assassinato do campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, 33 anos. A decisão foi tomada pela Justiça após aceitar a denúncia do Ministério Público, na última sexta-feira (2). As informações são do g1.

Assim, a prisão temporária de 30 dias do policial foi convertida em preventiva.

O atleta foi baleado em uma festa dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada do dia 7 de agosto. O PM foi detido no presídio militar Romão Gomes após se entregar à Corregedoria.

Ainda conforme informações do g1, o MP realizou a denúncia por homicídio triplamente qualificado contra Velozo no dia 30 de agosto.

O advogado de defesa, Cláudio Dalledone, afirmou, em nota, que "a denúncia é uma hipótese acusatória que destoa completamente do que foi produzido no inquérito policial e o que será desvelado na investigação judicial".

Cláudio Dalledone Advogado de defesa de Velozo "As qualificadoras são descabidas e tudo isso ficará firmemente provado no momento em que o processo for devidamente instaurado. A conclusão do inquérito policial se deu de forma açodada, uma vez que sequer aguardou-se a produção do laudo da reprodução simulada dos fatos que, entre outras coisas, apresentou inúmeras contradições com os depoimentos das testemunhas".

Entenda o caso

Leandro Lo levou um tiro na cabeça após uma discussão durante show de pagode dentro do clube. Segundo o advogado da família, Ivã Siqueira Junior, a vítima teve uma discussão com o PM e, para acalmar a situação, imobilizou Velozo. Após se afastar, o rapaz sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador.

O advogado conta que, após o tiro, o autor ainda deu dois chutes na vítima no chão e fugiu em seguida. Poucos teriam ouvido o barulho do tiro, uma vez que o som estava alto em função do show.

Um amigo do lutador que presenciou o crime disse que o autor do tiro estava sozinho. “Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou”, disse a testemunha.

Oito vezes campeão mundial

Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jítsu oito vezes. A última vez, na categoria meio pesado, foi em 2022, a primeira em 2012, na categoria peso leve.

Dias após o crime, em 12 de agosto, Lo iria disputar em Austin, nos Estados Unidos, mais um campeonato, com outros quatro lutadores.