PM acusado de matar Leandro Lo foi visto em boate e motel após o crime

Após supostamente matar o campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo Pereira do Nascimento, em um clube da Zona Sul de São Paulo, em 7 de agosto, o policial militar Henrique Otávio de Oliveira Velozo seguiu para outra boate e para um motel. O agente está detido no presídio militar Romão Gomes pelo crime de homicídio doloo por motivo fútil.

O suspeito foi flagrado pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos. Nas imagens, divulgadas pelo telejornal SP2, é possível observá-lo na recepção de uma casa de show em Moema, Zona Sul da capital paulista, instantes após ter disparado contra o atleta, em outro local a pouco mais de dois quilômetros.

Na boate, Velozo parece ter comprado uma garrafa de uísque, duas águas de coco, duas latas de energético e duas doses de gin, segundo as informações da comenda usada por ele, totalizando quase R$ 1,6 mil.

Legenda: O agente de segurança se dirigiu para outra festa, a pouco mais de dois quilômetros do local onde supostamente atirou contra o aleta Foto: reprodução/TV Globo

Cerca de quase duas horas depois, o circuito de videomonitoramento registra o policial deixando a casa de show acompanhando por uma mulher que, conforme as investigações, seria garota de programa. O casal seguiu para um motel em Pinheiro, Zona Oeste, onde deram entrada por volta das 5h40 de 8 de agosto. Eles saíram apenas às 16h26 do estabelecimento.

Saiba mais Jogada PM que matou lutador de jiu-jitsu já foi condenado por agressão contra policiais em boate

Segundo amigos do suspeito, que não quiseram se identificar, ele e a vítima já haviam se desentendido outras vezes antes do dia do crime.

Tiro após confusão

Leandro Lo foi baleado na cabeça em uma festa no Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, em 7 de agosto. Inicialmente, foi divulgada a morte cerebral da vítima, e, logo em seguida, o falecimento foi confirmado. A vítima foi atingida após uma discussão durante o show.

Legenda: Campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Nascimento Lo Pereira, de 32 anos Foto: Reprodução/Instagram

Segundo o advogado da família, Ivã Siqueira Junior, o campeão teve uma discussão com o policial militar e, para acalmar a situação, imobilizou o homem. Após se afastar, o rapaz sacou uma arma e atirou uma vez na cabeça do lutador.

O advogado contou que, após o tiro, o autor ainda deu dois chutes na vítima no chão e fugiu em seguida. Poucos teriam ouvido o barulho do tiro, uma vez que o som estava alto em função do show.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste