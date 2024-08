Juiz criticado por Scooby e visto ao lado de possível rival de Medina é excluído das Olimpíadas 2024

O australiano Benjamin Lowe foi excluído do corpo de arbitragem dos Jogos de Paris-2024, segundo confirmação da ISA, entidade responsável pela organização do surfe olímpico. O árbitro foi denunciado pelo surfista de ondas gigantes Pedro Scooby após tirar foto ao lado de Ethan Ewing, atleta australiano que pode ser o adversário dos brasileiros Gabriel Medina ou João Chianca em uma possível final da modalidade nos jogos deste ano.

A ISA explicou, por meio de nota oficial após a repercussão do caso, que "é inadequado que um juiz interaja dessa maneira com um atleta e sua equipe". A exclusão, então, não estaria relacionada com o desempenho, mas sim com a busca por proteger a integridade e justiça da competição.

Além da denúncia de Scooby, o árbitro também foi citado pela CBSurf em preocupação sobre a avaliação de brasileiros na Olimpíada.

Denúncia de Scooby

A suspeita em relação ao juiz foi levantada ainda na última quarta-feira (31), quando o surfista apontou que Lowe deu as notas mais baixas para Medina em Tóquio-2020 e as notas mais altas para os adversários do surfista brasileiro.

Scooby apontou a situação como um possível alerta para uma possível semifinal entre Gabriel Medina, caso ele passe por João Chianca, contra os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson.

Agora, a ISA pontuou que está ciente da foto que tem circulado nas redes sociais e reforçou, ainda na mesma nota, que a postura foi "inadequada".

"Para proteger a integridade e a justiça da competição em andamento, e de acordo com o Código de Conduta da ISA e o Código de Ética do COI, o Comitê Executivo da ISA decidiu remover o juiz do painel de julgamento pelo restante da competição. Essa decisão não está relacionada ao desempenho deste juiz nos Jogos Olímpicos. A ISA comunicou a todos os juízes e equipes para relembrá-los de suas responsabilidades em relação ao comportamento apropriado", apontou o comunicado.