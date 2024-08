Judô na Olimpíada 2024: Mayra Aguiar e Leonardo Gonçalves são eliminados nas estreias

O Brasil encerrou participação nas provas do judô desta quinta-feira (1º), nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, sem chances de medalha. Os judocas Leonardo Gonçalves, um estreante na Olimpíada, e Mayra Aguiar, três vezes medalhista olímpica, foram eliminados nas respectivas estreias e se despediram da competição sem chances de subir ao pódio.

No tatame, Leonardo foi derrotado por Dzhafar Kostoev, dos Emirados Árabes Unidos, na categoria de 100kg. Já Mayra Aguiar foi eliminada pela italiana Alice Bellandi, número 1 do mundo, na categoria de até 78kg.

O judô brasileiro entra em ação novamente na sexta-feira (2), com Beatriz Souza (até 78kg) e Rafael Silva, o "Baby" (até 100kg), e no sábado (3), quando haverá a disputa mista por equipes. A modalidade é a que mais rendeu medalhas ao Brasil até o momento, com uma prata para Willian Lima (66kg masculino) e um bronze de Larissa Pimenta (52kg no feminino).

