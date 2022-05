Jornal peruano destaca vitória do Fortaleza que despachou Alianza Lima da Libertadores: “Pika…chau”

A vitória do Fortaleza em cima do Alianza Lima sacramentou mais uma sequência difícil para o adversário, que não vence um jogo da Libertadores há 10 anos. O jornal esportivo peruano Diário Líbero estampou a decepção com o time na capa desta quinta-feira (19).

Em alusão à Yago Pikachu, eleito o melhor da partida com um gol e uma assistência, o periódico chamou a derrota do Alianza de “Pika…chau”. Decisivo para o tricolor na partida, a grande atuação do jogador e do time de Vojvoda carimbou a despedida do time branco e azul. Moisés também marcou para o tricolor do Pici no 2 a 0.

O jornal destaca:

“Alianza Lima caiu diante do Fortaleza no Estádio Nacional e diz adeus a chance de se classificar para a Sul-Americana. Os Íntimos já somam 28 partidas seguidas sem vencer na Copa Libertadores.”

Legenda: Jornal peruano destaca vitória do Fortaleza em cima do Alianza Lima. Foto: Reprodução